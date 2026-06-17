В Крыму рассказали о новой волне украинских фейков

Советник главы Крыма сообщил о новой волне украинских фейков в соцсетях Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время в социальных сетях распространяется новая волна украинских фейков о ситуации в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Идет раскачка в социальных сетях. Враг вбрасывает поддельные распоряжения, документы и видео», – написал он.

Советник рассказал, что в этих публикациях назначают некие даты ударов. По его словам, крымчан пугают голодом и транспортным коллапсом. Крючков призвал жителей соблюдать информационную гигиену. По его словам, противник создал очень много клонов крымских ресурсов. Крючков призвал крымчан доверять официальным источникам информации.