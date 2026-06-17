Над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 72 беспилотника

ВСУ пытались атаковать Крым с помощью БПЛА. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В небе над Крымом, Черным морем и еще десятью регионами России в течение 5 часов 17 июня было сбито 72 беспилотных летательных аппарата.

По данным Минобороны страны, находящиеся на дежурстве средства ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 9:00 до 14:00 над Республикой Крым, Краснодарским краем, акваторией Черного моря, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.