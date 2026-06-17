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НовостиОбщество17 июня 2026 14:24

В Крыму расширили площади под посевы сахарной свеклы

Под урожай 2026 года заложено более 440 гектаров
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму наращивают производство сахарной свеклы.

В Крыму наращивают производство сахарной свеклы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В текущем году аграрии Крыма значительно увеличили площади посева сахарной свеклы. Под урожай 2026 года было выделено свыше 440 гектаров.

Работы по закладке семенников ведутся в семи районах республики — Советском, Сакском, Первомайском, Красногвардейском, Симферопольском, Ленинском и Джанкойском.

Одним из основных преимуществ крымского семеноводства считается использование метода безвысадочного выращивания. Благоприятные почвенно-климатические особенности региона способствуют снижению производственных расходов и улучшению качества семенного материала.