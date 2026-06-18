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НовостиЧто происходит18 июня 2026 7:30

Константинов заявил, что ситуация с бензином в Крыму под контролем

Константинов: власти контролируют ситуацию с доступностью бензина в Крыму
Алексей ЕЛАГИН
Константинов: власти контролируют ситуацию с доступностью бензина в Крыму

Константинов: власти контролируют ситуацию с доступностью бензина в Крыму

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Крымские власти контролируют ситуацию с доступностью бензина в регионе. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

В Крыму создали штаб. Его возглавляет глава республики Сергей Аксенов. Руководитель парламента назвал эту организацию достаточно эффективной. Он добавил, что в Крыму преодолевают уже не первый кризис.

«Оперативные действия предпринимаются в круглосуточном режиме, они позволяют стабилизировать ситуацию, она не критическая. Все под контролем», – цитирует Константинова агентство ТАСС.

Председатель Госсовета добавил, что сельскохозяйственные предприятия, а также социальные и другие объекты инфраструктуры обеспечены топливом.