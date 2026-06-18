Поезд Симферополь – Москва отправлением 18 июня отменили

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд Симферополь – Москва, который должен был отправиться в четверг, 18 июня, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

На одном из участков Крымской железной дороги временно остановили движение. Поэтому от Владиславовки пассажиров поездов, направляющихся в Крым, повезут на автобусах.

«В связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь – Москва», – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о составе, который должен был отправиться в четверг. Пассажиров собираются пересадить на другие поезда «Таврия». При этом билеты можно вернуть без удержания сборов.