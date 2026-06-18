В Крым больше 4 тысяч человек приняли участие в донорских акциях

Более 4 тысяч крымчан приняли участие в донорских акциях в 2026 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев 2026 года в Крыму более 4 тысяч человек приняли участие в донорских акциях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Центра крови.

В мае в Крыму провели шесть тематических или корпоративных донорских акций.

«В них приняли участие и сдали кровь для всех нуждающихся в ней 388 человек», – говорится в сообщении.

Всего за пять месяцев в Крыму провели 39 таких акций. В этих мероприятиях приняли участие 4034 человека. В Центре крови призвали крымчан активнее развивать донорское движение.