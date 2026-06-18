В Крыму проведут работы по благоустройству восьми общественных пространств

Восемь общественных пространств благоустроят в Крыму. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Восемь общественных пространств благоустроят на территории Крыма. Контракты на проведение работ уже заключены, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

На президиуме комиссии по региональному развитию РФ под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина он отметил, что в ялтинском «Городском саду» все запланированные работы уже завершены. В то же время в Керчи, Судаке, Симферополе и Бахчисарае обновление городских пространств продолжается.