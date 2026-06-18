В Крыму ввели в эксплуатацию 463 тысячи квадратных метров жилья Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ввели в эксплуатацию в общей сложности 463 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 36% от плана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«В жилищном строительстве объем ввода жилья составил 463 тысячи квадратных метров», – рассказал руководитель крымского правительства.

Глава Совмина уточнил, что это 36% от плана. Кроме того, в Крыму продолжается расселение аварийного фонда. Гоцанюк рассказал, что жильем обеспечили 32 человека.

Председатель Совмина добавил, что развивается и дорожная сеть. В 2026 году планируют ввести в эксплуатацию 59 объектов протяженностью 277 километров и 13 мостов.