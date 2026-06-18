Крымчанам посоветовали не пить много кофе в жару

Есть группы людей, которые особенно чувствительны к высокой температуре Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму наступила долгожданная жара. Но высокая температура напрямую влияет на работу мозга, качество сна, эмоциональный фон и способность принимать решения. Организм тратит ресурсы на охлаждение, и ему приходится выбирать приоритеты: сначала выживание, а уже потом сложные когнитивные задачи.

Врач-психотерапевт Ольга Титова объясняет: при перегреве организм воспринимает ситуацию как стрессовую. Нагрузка на нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы повышается.

«В жару к внутренним дестабилизирующим факторам — тяжелым мыслям, тревоге, эмоциональному напряжению — добавляются внешние: духота, перегрев, нарушение сна. И нервной системе становится сложнее сохранять равновесие», — отметила специалист в беседе с «Крымской газетой».

Особенно чувствительны к жаре дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и люди с тревожными расстройствами. Тем, кто принимает психотропные препараты, в жаркий период важно обсуждать свое состояние с врачом.

Эксперт рекомендует поддерживать водный баланс, не злоупотреблять кофеином и алкоголем, соблюдать режим сна, а сложные интеллектуальные задачи переносить на утро или вечер, избегая самых жарких часов — с 12:00 до 14:00.