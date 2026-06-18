Заработали 41,5 млн рублей: двух крымчан судили за незаконную банковскую деятельность

Двое крымчан незаконно организовали банк и заработали 41,5 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольском районе двух жителей Крыма признали виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном обороте поддельных платежных документов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сообщники совершали преступления с 2020 по 2023 год. Организатор преступной группы, бухгалтером и другой человек занимались банковскими операциями. У них не было ни регистрации, ни лицензии.

Используя фирмы-«однодневки», крымчане предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег под видом фиктивных сделок.

«Доход группы превысил 41,5 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что участники группы изготавливали и использовали поддельные платежные поручения. Сообщники также покупали электронные средства и носители информации для незаконного перевода денег.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчан виновными. Организатора приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденного оштрафовали на 1,2 млн рублей. Бухгалтеру назначили четыре года условно. Его оштрафовали на 600 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении.