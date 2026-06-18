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НовостиЧто происходит18 июня 2026 12:49

В Алуште загорелось пять гектаров сухой травы: пожар тушат 74 человека

Сотрудники МЧС тушат природный пожар площадью пять гектаров в Алуште
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 18 июня, в Алуште начался природный пожар площадью пять гектаров, огонь тушат 74 человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

На открытой территории в селе Солнечногорское загорелась сухая растительность.

«Огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что работу пожарных осложняла местность. Поэтому им приходилось использовать ранцевые огнетушители. В 14.25 ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила пять гектаров. На месте происшествия работают 74 человека и 14 единиц техники.

Это первый крупный пожар в Крыму в 2026 году.

«Работают дознаватели, причины устанавливаются», – говорится в сообщении.