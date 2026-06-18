Из Крыма принудительно выдворят 85 иностранцев

В Крыму завершился первый этап операции «Нелегал Трафик 2026». Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 10 июня на территории Крыма правоохранителями выявлено свыше 900 различных нарушений миграционного законодательства. Принудительно из страны будут выдворены 85 человек. Об этом уведомила полиция региона.

На территории полуострова в рамках операции МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии проведены проверки мест проживания и работы иностранцев для пресечения незаконной миграции и документирования нарушений.

В ходе рейдов составлено 918 протоколов за нарушения миграционного законодательства РФ. В отношении 85 иностранных граждан вынесены решения о принудительном административном выдворении за пределы России.