Крымчанину установили 3D-печатный эндопротез тазобедренного сустава

Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

В Симферополе врачи установили пациенту индивидуальный 3D-печатный эндопротез тазобедренного сустава. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Такую операцию сделали впервые в Крыму. Ее выполнили в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Медики использовали индивидуальные конструкции, которые изготовили с применением аддитивных 3D-технологий.

Уникальный компонент эндопротеза делают из пористого титана. Конструкция оснащена специальными индивидуальными модулями. Это позволяет устранить массивные дефекты кости и сформировать дополнительные точки опоры.

Ранее такие операции делали только в ведущих федеральных центрах России по профилю травматологии и ортопедии. Теперь такую высокотехнологичную помощь оказывают и в Крыму.