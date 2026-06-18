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НовостиЧто происходит18 июня 2026 13:48

В Алуште полностью ликвидировали пожар площадью пять гектаров

Сотрудники МЧС ликвидировали природный пожар площадью пять гектаров в Алуште
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 18 июня, в Алуште ликвидировали природный пожар, его площадь составила пять гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, на открытой территории в селе Солнечногорское загорелась сухая растительность. Огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Работу пожарных осложняла местность. Поэтому им приходилось использовать ранцевые огнетушители. В 14.25 ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила пять гектаров. На месте происшествия работали 74 человека и 14 единиц техники.

Позднее в МЧС сообщили, что природный пожар в Алуште полностью ликвидировали.