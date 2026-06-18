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НовостиОбщество18 июня 2026 14:16

Две симферопольские выпускницы сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Две выпускницы из Симферополя сдали ЕГЭ на высший балл
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Две выпускницы из Симферополя получили максимальные баллы на ЕГЭ по литературе, о чем сообщили в городской администрации.

Анастасия Трапезникова, выпускница МБОУ «ОКЛ им. Г. Т. Берегового», и София Шляхтун, выпускница МБОУ «Гимназия № 9 им. В. А. Карлова», сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.

«Девушки продемонстрировали высокий уровень подготовки, целеустремленность и глубокое знание предмета, достигнув максимального результата. Гордимся нашими выпускницами и желаем им дальнейших успехов, новых достижений и уверенного движения к поставленным целям», — отметили в администрации.