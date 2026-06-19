Над Крымом и другими регионами сбили 133 беспилотника

Средства ПВО уничтожили 133 беспилотника над Крымом и другими регионами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 19 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в министерстве.

В оборонном ведомстве рассказали, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей над регионом и акваторией не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом.