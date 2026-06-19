Курорты Крыма вошли в топ-10 направлений для отдыха парами в июне

Ялта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия и Алушта значатся в рейтинге локаций, куда чаще всего отправляются в путешествие вдвоем.

«На первом месте - Санкт-Петербург, на втором месте Сочи , а на третьем – Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику, назвали востребованные направления для отдыха парами в июне 2026.

Город счастья на Южном берегу Крыма занял четвертую ступеньку, Феодосия на седьмой, Алушта на восьмой.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха парами в июне(средняя стоимость ночи в рублях) :

Санкт-Петербург, 5378;

Сочи, 3917;

Москва, 4884;

Ялта, 4716;

Геленджик, 4718;

Анапа, 4267;

Феодосия, 3651;

Алушта, 4702;

Краснодар, 3416;

Кабардинка, 4138.