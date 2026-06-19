Курорты Крыма вошли в топ-10 направлений для отдыха парами в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия и Алушта значатся в рейтинге локаций, куда чаще всего отправляются в путешествие вдвоем.
«На первом месте - Санкт-Петербург, на втором месте Сочи , а на третьем – Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику, назвали востребованные направления для отдыха парами в июне 2026.
Город счастья на Южном берегу Крыма занял четвертую ступеньку, Феодосия на седьмой, Алушта на восьмой.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха парами в июне(средняя стоимость ночи в рублях) :
Санкт-Петербург, 5378;
Сочи, 3917;
Москва, 4884;
Ялта, 4716;
Геленджик, 4718;
Анапа, 4267;
Феодосия, 3651;
Алушта, 4702;
Краснодар, 3416;
Кабардинка, 4138.