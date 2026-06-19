В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбиты два беспилотника

Развожаев сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках в Севастополе 19 июня Фото: REUTERS.

В пятницу, 19 июня, в Севастополе отражают атаку ВСУ, были сбиты два беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 9.21. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение.

Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы.

«Сбито 2 БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», – написал Развожаев.

Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие. Он призвал соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.