Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 19 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 9.21. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение. Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. В районе Парка Победы и Северной стороны сбили два беспилотника.
В 10.23 стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.