Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 19 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 9.21. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение. Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. В районе Парка Победы и Северной стороны сбили два беспилотника.

В 10.23 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.