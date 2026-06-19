В Крыму уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 18 июня, в Ленинском районе Крыма уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сотрудниками ведомства нашли два взрывоопасных предмета. Они нашли артиллерийский снаряд и минометную мину. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что всего к операции привлекли девять человек, две единицы техники, а также два плавсредства.