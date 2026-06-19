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НовостиЧто происходит19 июня 2026 10:45

Пищеблок санаторной столовой в Евпатории закрыли на 90 суток из-за санитарных нарушений

Судебные приставы приостановили работу пищеблока в санатории Евпатории
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю

Фото: ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю

Судебные приставы временно приостановили работу пищевого блока в столовой санатория города Евпатории. Причиной стало несоблюдение санитарных норм предпринимателем, который занимался организацией общественного питания.

Евпаторийский территориальный отдел Роспотребнадзора отреагировал на нарушения и подал иск в суд. Суд запретил работу пищеблока санаторной столовой на три месяца. Постановление передали судебным приставам, которые отправились в столовую и вручили представителю предпринимателя постановление и требование выполнить решение суда, а также предупредили о возможных последствиях. В его присутствии приставы также опечатали входы в пищеблок объекта и составили соответствующий акт. Контроль за сохранностью печатей будет осуществляться в течение всего срока запрета.