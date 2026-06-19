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НовостиЧто происходит19 июня 2026 12:06

Над Крымом, Черным морем и другими регионами России уничтожено 216 БПЛА

Средства ПВО отразили атаку в период с 8:00 до 14:00
Анастасия БУРМИСТРОВА
За шесть часов системы ПВО нейтрализовали 216 украинских беспилотников.

За шесть часов системы ПВО нейтрализовали 216 украинских беспилотников.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение шести часов 19 июня российские системы ПВО нейтрализовали 216 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны страны.

По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 14:00 дежурные силы ПВО ликвидировали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Республики Крым, акваторией Черного моря, Краснодарским краем, а также над Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской и Московской областями.