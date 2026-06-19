Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение было опубликовано в 13.29. Общественный транспорт прекратил движение. Позднее Развожаев рассказал, что в Севастополе сбили два беспилотника. Это произошло в районе Северной стороны.

В 15.12 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.