К ликвидации ЧП с танкерами в Керченском проливе привлекли 776 человек Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

К ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе привлекли 776 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Специалисты ведут мониторинг акватории Черного моря и побережья. Выбросов нефтепродуктов не зафиксировали. На космических снимках пятен также нет. Всего с начала работ удалось очистить более 3,6 тысячи километров побережья, в том числе повторно. В специализированные организации вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

«Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 776 человек и 188 единиц техники», – говорится в сообщении.