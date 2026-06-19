Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит19 июня 2026 15:40

Прокуратура требует компенсации вреда девочке, на которую напали собаки в Севастополе

Шестилетний ребенок пострадал от нападения бойцовских собак
Анастасия БУРМИСТРОВА
По факту нападения собак на ребенка расследуется уголовное дело.

По факту нападения собак на ребенка расследуется уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд иск о компенсации морального вреда в пользу шестилетней девочки, на которую напали собаки. Инцидент произошел в одном из скверов города.

После сообщений в СМИ о нападении на ребенка началась проверка. Выяснилось, что девочка получила укусы лица и предплечья, после чего ее срочно госпитализировали. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском о взыскании компенсации с владельца собак за физические и нравственные страдания ребенка.