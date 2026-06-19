Прокуратура требует компенсации вреда девочке, на которую напали собаки в Севастополе

По факту нападения собак на ребенка расследуется уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд иск о компенсации морального вреда в пользу шестилетней девочки, на которую напали собаки. Инцидент произошел в одном из скверов города.

После сообщений в СМИ о нападении на ребенка началась проверка. Выяснилось, что девочка получила укусы лица и предплечья, после чего ее срочно госпитализировали. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском о взыскании компенсации с владельца собак за физические и нравственные страдания ребенка.