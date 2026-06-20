Погода на 20 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
20 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 25...27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+24°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +22°...+26°, северо-восточный ветер 1-2 м/с. Ясно.
В Евпатории +21°…+25°, западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +22°...+25°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +22°… +25°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +21°…+25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +28°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +23°…+26°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +18 …+21 °, в Азовском +23°.