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НовостиЧто происходит19 июня 2026 16:12

Два беспилотника сбили в Севастополе

Военные отразили очередную атаку ВСУ
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе отражена очередная атака беспилотников ВСУ.

В Севастополе отражена очередная атака беспилотников ВСУ.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 19 июня успешно предотвратили очередную атаку украинских дронов. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ликвидированы два беспилотных летательных аппарата.

«Военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбито 2 БПЛА в районе Сахарной головки», — рассказал глава города в своих соцсетях.

По словам Развожаева, жертв среди людей нет. В Сахарной Головке обломки беспилотника упали возле одного дома, а на другой улице нашли мотор и пропеллер.