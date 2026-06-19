Два беспилотника сбили в Севастополе

В Севастополе отражена очередная атака беспилотников ВСУ. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 19 июня успешно предотвратили очередную атаку украинских дронов. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ликвидированы два беспилотных летательных аппарата.

«Военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбито 2 БПЛА в районе Сахарной головки», — рассказал глава города в своих соцсетях.

По словам Развожаева, жертв среди людей нет. В Сахарной Головке обломки беспилотника упали возле одного дома, а на другой улице нашли мотор и пропеллер.