Погода на 21 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
21 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с. Тепло 26...28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +22°...+27°, северный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +21°…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +22°...+25°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +23°… +26°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +21°…+25°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +25°… +28°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +23°…+27°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +18 …+21 °, в Азовском +23°.