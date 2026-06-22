Погода на 22 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
22 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23°...+25°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +22°...+26°, южный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25°…+27°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +22°...+26°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +23°… +26°, восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +21°…+26°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +29°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +25°…+28°, западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +18 …+21 °, в Азовском +23°.