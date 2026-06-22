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НовостиОбщество22 июня 2026 2:00

Погода на 22 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

22 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23°...+25°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +22°...+26°, южный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25°…+27°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +22°...+26°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +23°… +26°, восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +21°…+26°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +29°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +25°…+28°, западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +18 …+21 °, в Азовском +23°.