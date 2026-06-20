Три поселка под Симферополем остались без электричества

Жителям поселков также порекомендовали отключить электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возможных скачках напряжения Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, в Симферопольском районе произошла авария на электрических сетях, в результате сразу три поселка городского типа остались без света. Об этом сообщило ГУП РК «Крымэнерго».

Энергетики пообещали вернуть электричество в дома жителей к концу дня. По данным предприятия, из-за повреждений в сетях отключение затронуло потребителей поселков Гвардейское, Комсомольское и Грэсовский.

- В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей Симферопольского района, Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский. Ведутся аварийно-восстановительные работы, - отметили в «Крымэнерго».

Специалисты предприятия уже приступили к устранению неполадок. Электроснабжение пострадавших поселков планируется полностью восстановить ориентировочно к 17:00.

Жителям поселков также порекомендовали отключить электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возможных скачках напряжения в момент подачи электричества.