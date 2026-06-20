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НовостиОбщество20 июня 2026 7:14

Три поселка под Симферополем остались без электричества

Ведутся аварийно-восстановительные работы
Александра ТИМОЩЕНКО
Жителям поселков также порекомендовали отключить электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возможных скачках напряжения

Жителям поселков также порекомендовали отключить электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возможных скачках напряжения

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, в Симферопольском районе произошла авария на электрических сетях, в результате сразу три поселка городского типа остались без света. Об этом сообщило ГУП РК «Крымэнерго».

Энергетики пообещали вернуть электричество в дома жителей к концу дня. По данным предприятия, из-за повреждений в сетях отключение затронуло потребителей поселков Гвардейское, Комсомольское и Грэсовский.

- В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей Симферопольского района, Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский. Ведутся аварийно-восстановительные работы, - отметили в «Крымэнерго».

Специалисты предприятия уже приступили к устранению неполадок. Электроснабжение пострадавших поселков планируется полностью восстановить ориентировочно к 17:00.

Жителям поселков также порекомендовали отключить электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возможных скачках напряжения в момент подачи электричества.