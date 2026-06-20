С 20 июня маршруту поездов в Крым и обратно сократили до Керчи

Посадка в автобусы будет осуществляться от станции Керчь-Южная Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июня для поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, изменяется маршрут. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Из-за временного прекращения движения на участке Крымской железной дороги конечной станцией для всех составов в этот день станет Керчь.

В официальном Telegram-канале перевозчика уточнили, что маршруты поездов, прибывающих в Крым в субботу и отправляющихся обратно, будут начинаться и заканчиваться на станции Керчь-Южная.

- В связи с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня даже поезда, которые не были затронуты изменениями с 10 июня, будут следовать только до Керчи, - рассказали в пресс-службе.

Для пассажиров организована пересадка на автобусы. Посадка в автобусы будет осуществляться от станции Керчь-Южная или до нее, на привокзальных площадях. Объявление о начале посадки будет звучать за час до отправления поезда.

Пассажиров просят заранее прибывать на вокзалы и следить за объявлениями. Полное восстановление движения по Крымской железной дороге ожидается после завершения ремонтных работ, сроки которых не уточняются.

Напомним, с 10 июня и до конца сентября часть маршрутов «Таврии» была сокращена до Керчи. Однако некоторые поезда продолжали движение до Феодосии, Симферополя и Севастополя.