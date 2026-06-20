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НовостиОбщество20 июня 2026 13:48

Жителю Сак грозит штраф и арест за слив бензина из чужой машины

По факту хищения полицейские составили административный протокол
Александра ТИМОЩЕНКО
За это правонарушение законом предусмотрена административная ответственность

За это правонарушение законом предусмотрена административная ответственность

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Сак грозит административное наказание - штраф, арест или обязательные работы за слив топлива из чужой машины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В полицию Сакского района обратился 24-летний владелец автомобиля ВАЗ-2106. Мужчина обнаружил, что из бака его машины ночью пропало около 20 литров бензина. Ущерб он оценил в сумму более 1500 рублей. Выяснилось, что воришкой оказался 23-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он заранее подготовил канистру и ночью незаметно для владельца слил топливо из автомобиля.

По факту хищения полицейские составили административный протокол. За это правонарушение законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.