Жителю Сак грозит штраф и арест за слив бензина из чужой машины

За это правонарушение законом предусмотрена административная ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Сак грозит административное наказание - штраф, арест или обязательные работы за слив топлива из чужой машины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В полицию Сакского района обратился 24-летний владелец автомобиля ВАЗ-2106. Мужчина обнаружил, что из бака его машины ночью пропало около 20 литров бензина. Ущерб он оценил в сумму более 1500 рублей. Выяснилось, что воришкой оказался 23-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он заранее подготовил канистру и ночью незаметно для владельца слил топливо из автомобиля.

По факту хищения полицейские составили административный протокол. За это правонарушение законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.