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НовостиОбщество20 июня 2026 18:33

Сальдо опроверг фейки об эвакуации и закрытии границ с Крымом

По его словам, это очередная волна фейков от украинских ЦИПсО
Александра ТИМОЩЕНКО
Подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ

Подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Херсонской области Владимир Сальдо опроверг распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о подготовке к эвакуации и прекращению транспортного сообщения с Крымом. Об этом он написал в своем официальном канале.

- Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке «эвакуационных автобусов», скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах, - отметил губернатор.

По словам Сальдо, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ с единственной целью - посеять панику среди жителей региона.

- Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации, - подчеркнул губернатор.