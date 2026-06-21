Из-за перекрытия Крымского моста в сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов 21 июня

В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов «Таврия». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с временным перекрытием Крымского моста 21 июня в пути задерживаются 11 пассажирских поездов «Таврия», сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Так, из Крыма 21 июня с опозданием следуют два состава: поезд №068 Керчь — Москва задержится на 8 часов, а поезд №098 Керчь — Москва — на 1,5 часа.

В направлении Крыма на 8,5 часов задерживается поезд № 007 Санкт-Петербург — Керчь; № 092 Москва — Севастополь на 4,5 часа; № 173 Москва — Керчь на 5,5 часов; № 463 Москва — Феодосия опаздывает на 6,5 часов, поезд № 179 Санкт-Петербург — Симферополь отстает от графика на 4,5 часа и № 193 Челябинск — Керчь на 1,5 часа. Кроме того, на 5,5 часов задерживаются составы поезда № 316 Адлер — Симферополь, и на 5 часов — поезд № 025 Минеральные Воды — Симферополь и № 028 Москва — Симферополь.