График отключения электричества ввели в Севастополе

График отключений будет публиковаться в аккаунте «Севастопольэнерго». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе из-за перегрузки на электросетях ввели график отключения электроэнергии. Об этом 21 июня объявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии», — написал в своих официальных соцсетях глава Севастополя.

Губернатор добавил, что график отключений будет опубликован в аккаунте «Севастопольэнерго».