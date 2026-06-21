Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о ликвидации 4 БПЛА.

В городе объявлена воздушная тревога, работает ПВО, также военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из стрелкового оружия. БПЛА ликвидировали в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе.

«По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал глава города.