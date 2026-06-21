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НовостиЧто происходит21 июня 2026 10:34

Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника

Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения
Анастасия БУРМИСТРОВА
Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника.

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о ликвидации 4 БПЛА.

В городе объявлена воздушная тревога, работает ПВО, также военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из стрелкового оружия. БПЛА ликвидировали в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе.

«По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал глава города.