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НовостиОбщество21 июня 2026 14:17

Проезда по Крымскому мосту ожидают свыше 700 авто

Пробка образовалась со стороны Керчи
Анастасия БУРМИСТРОВА
Перед Крымским мостом образовалась длинная пробка.

Перед Крымским мостом образовалась длинная пробка.

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед Крымским мостом образовалась длинная пробка. По информации, опубликованной каналом об оперативной обстановке на переправе, проезда ожидают более 700 автомобилей.

По состоянию на 17:00 в очереди на досмотр со стороны Керчи находилось 705 машин.

«Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Тамани в то же время скопления автомобилей не наблюдается. Пробка перед мостом возникла в 11 часов утра. До этого движение по Крымскому мосту было приостановлено с 00:44 до 10:04.