Работу общественного транспорта, общепита и объектов торговли ограничили в Севастополе

В Севастополе ввели ряд ограничений. Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел заседание оперативного штаба, на котором ввели ряд ограничительных мер в городе, в том числе на работу общественного транспорта, общепита и объектов торговли.

«Провел заседание Оперативного штаба. В связи с последними событиями на полуострове и необходимостью оперативной корректировки логистики принят ряд вынужденных временных мер», — рассказал глава региона.

Так, скорректировано расписание работы общественного транспорта. Теперь он будет ходить с 5:30 до 21:00. Паромное сообщение будет приостановлено, но будут ходить пассажирские катера.

Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 07:00 до 20:00. Небольшие магазины, киоски и аптеки будут корректировать график работы самостоятельно. Заведения общественного питания будут работать с 8 утра до 20:00.

Уличные события отменяются с 22 июня до особого распоряжения.