Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит21 июня 2026 18:10

Уличное освещение отключат в Севастополе

Такое решение принято из-за перегруза электрических сетей
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе не будут включать уличное освещение.

В Севастополе не будут включать уличное освещение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за перегруза электрических сетей в Севастополе не будет включаться уличное освещение. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

«Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии», — сообщил глава города по итогам заседания регионального оперштаба.

Также Развожаев обратился к жителям с просьбой по возможности сократить использование электроэнергии и не включать слишком много бытовых приборов.