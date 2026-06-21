Уличное освещение отключат в Севастополе

В Севастополе не будут включать уличное освещение. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за перегруза электрических сетей в Севастополе не будет включаться уличное освещение. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

«Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии», — сообщил глава города по итогам заседания регионального оперштаба.

Также Развожаев обратился к жителям с просьбой по возможности сократить использование электроэнергии и не включать слишком много бытовых приборов.