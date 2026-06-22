Проезда по Крымскому мосту ожидают 630 авто

Перед Крымским мостом появились очереди на досмотр. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Перед Крымским мостом утром в понедельник, 22 июня, появились очереди на досмотр с обеих сторон, следует из данных, опубликованных в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Так, по состоянию на 9 утра в очереди на ручном досмотре со стороны Тамани насчитывалось 250 машин. Ожидание в очереди займет примерно час. Со стороны Керчи в то же время скопилось 380 транспортных средств, ожидающих проверки. Время ожидания составит более часа.

Напомним, за утро мост перекрывали дважды. Ограничения на проезд вводили в период с 6:30 до 7:30 и с 8 до 8:40 утра.