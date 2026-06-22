Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло на трассе в Крыму

Фото: прокуратура Крыма/Tg

На трассе в Первомайском районе Крыма произошла авария с участием легкового авто и микроавтобуса, в результате которой погибли люди. Расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура.

Предварительно установлено, что 21 июня, двигаясь по трассе «Красноперекопск — Симферополь», водитель БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер». В микроавтобусе находились 18 пассажиров, двое из них погибли.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.