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НовостиЧто происходит22 июня 2026 9:03

Восточная часть Крыма частично осталась без света

Энергоснабжение на востоке Крыма восстановят вечером 22 июня
Алексей ЕЛАГИН
Энергоснабжение на востоке Крыма восстановят вечером 22 июня

Энергоснабжение на востоке Крыма восстановят вечером 22 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергоснабжение в восточной части Крыма планируют восстановить вечером в понедельник, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Из-за повреждения на сетях произошло частичное отключение потребителей восточной части полуострова. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 17:00», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» призвали жителей отнестить с пониманием к сложившейся ситуации.