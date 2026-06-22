Восточная часть Крыма частично осталась без света

Энергоснабжение на востоке Крыма восстановят вечером 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергоснабжение в восточной части Крыма планируют восстановить вечером в понедельник, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Из-за повреждения на сетях произошло частичное отключение потребителей восточной части полуострова. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 17:00», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» призвали жителей отнестить с пониманием к сложившейся ситуации.