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НовостиОбщество22 июня 2026 12:44

Песков: власти стараются минимизировать последствия атак ВСУ в Крыму

В частности, речь идет о ситуации с топливом
Алексей ЕЛАГИН
Песков: власти стараются минимизировать последствия атак ВСУ в Крыму

Песков: власти стараются минимизировать последствия атак ВСУ в Крыму

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Крымские и федеральные власти стараются минимизировать последствия атак киевского режима. Как пишет KP.RU, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, крымское руководство информирует жителей о ситуации. Представитель Кремля заверил, что эта система налажена.

«И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа, чтобы обеспечить население топливом», – сказал Песков.

Кроме того, правительство принимает меры для того, чтобы стабилизировать цены на топливо, координируя свои действия с нефтяными компаниями.