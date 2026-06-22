Песков: власти стараются минимизировать последствия атак ВСУ в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Крымские и федеральные власти стараются минимизировать последствия атак киевского режима. Как пишет KP.RU, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, крымское руководство информирует жителей о ситуации. Представитель Кремля заверил, что эта система налажена.

«И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа, чтобы обеспечить население топливом», – сказал Песков.

Кроме того, правительство принимает меры для того, чтобы стабилизировать цены на топливо, координируя свои действия с нефтяными компаниями.