Песков: власти стараются минимизировать последствия атак ВСУ в Крыму

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Крымские и федеральные власти стараются минимизировать последствия атак киевского режима. Как пишет KP.RU, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, крымское руководство информирует жителей о ситуации. Представитель Кремля заверил, что эта система налажена.
«И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа, чтобы обеспечить население топливом», – сказал Песков.
Кроме того, правительство принимает меры для того, чтобы стабилизировать цены на топливо, координируя свои действия с нефтяными компаниями.