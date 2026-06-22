В 12 населенных пунктах Симферопольского района Крыма возобновляют подачу газа Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, в Симферопольском районе Крыма начали запускать газоснабжение в 12 населенных пунктах, где ранее была приостановлена подача ресурса. Об этом сообщили в преас-службе ГУП РК «Крымгазсети».

Утром более чем 20 населенных пунктов остались без газа. К настоящему времени ремонт завершился.

«Возобновление услуги газоснабжения планируется с 22 июня 10:00 до 19:00 23 июня», – говорится в сообщении.

Список населенных пунктов, где возобновляется подача газа, опубликован ниже:

- пгт. Гвардейское

- с. Софиевка

- с. Маленькое

- с. Красное

- с. Первомайское

- с. Урожайное

- с. Чайкино

- с. Солнечное

- с. Красная Зорька

- с. Укромное

- с. Живописное

- с. Совхозное.