В 12 населенных пунктах Симферопольского района Крыма возобновляют подачу газа

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В понедельник, 22 июня, в Симферопольском районе Крыма начали запускать газоснабжение в 12 населенных пунктах, где ранее была приостановлена подача ресурса. Об этом сообщили в преас-службе ГУП РК «Крымгазсети».
Утром более чем 20 населенных пунктов остались без газа. К настоящему времени ремонт завершился.
«Возобновление услуги газоснабжения планируется с 22 июня 10:00 до 19:00 23 июня», – говорится в сообщении.
Список населенных пунктов, где возобновляется подача газа, опубликован ниже:
- пгт. Гвардейское
- с. Софиевка
- с. Маленькое
- с. Красное
- с. Первомайское
- с. Урожайное
- с. Чайкино
- с. Солнечное
- с. Красная Зорька
- с. Укромное
- с. Живописное
- с. Совхозное.