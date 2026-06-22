В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 995 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 18.00 понедельника, 22 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли 995 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 765 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 230 машин. Ждать своей очереди нужно около часа.