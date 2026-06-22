Полвека в согласии: в Ялте поздравили пару с 50-й годовщиной брака

Фото: Ялтинский городской отдел ЗАГС

В ялтинском отделе ЗАГС прошло трогательное мероприятие в честь семьи, отметившей золотой юбилей совместной жизни. Супруги Анатолий и Татьяна Никитины, связавшие свои судьбы 12 июня 1976 года, вновь ощутили волнение первого дня брака, расписавшись в Книге памятных дат.

На праздничной встрече, куда пара пришла в кругу детей и внуков, царила атмосфера тепла и радости. Сотрудница загса Надежда Моисеенко зачитала поздравительный адрес от руководства департамента, а депутат городского совета Екатерина Демина присоединилась к поздравлениям и вручила виновникам торжества памятный подарок, передает «МК в Крыму».

Знакомство будущих супругов произошло задолго до свадьбы — в 1974 году на танцевальной площадке. Анатолий в те годы освоил профессию кондитера, а Татьяна выбрала путь в медицине. День бракосочетания запомнился курьезным случаем: во время традиционного обряда с караваем с руки невесты соскользнуло обручальное кольцо, однако, к счастью, находчивые гости и добросердечные очевидцы быстро вернули украшение.

За 50 лет совместного пути Никитины воспитали достойную чету — сейчас у них двое внуков и маленькая правнучка. Секретом долгой и крепкой семьи юбиляры называют взаимное уважение, душевную чуткость, честность и умение прощать.