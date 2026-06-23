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НовостиОбщество23 июня 2026 2:10

Погода на 23 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму цветет лаванда

В Крыму цветет лаванда

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

23 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23°...+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +24°...+27°, южный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25°…+27°, западный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +26°...+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24°… +27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +28°… +32°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +25°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +18 …+21 °, в Азовском +24°.