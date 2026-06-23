Погода на 23 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
23 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23°...+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +24°...+27°, южный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25°…+27°, западный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +26°...+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +24°… +27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +28°… +32°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +25°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +18 …+21 °, в Азовском +24°.