В Севастополе продлили работу общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работу общественного транспорта в Севастополе продлили до 22.00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее планировалось, что автобусы и троллейбусы будут работать до 21.00. Однако для некоторых людей это бы создало сложности. Власти получили довольно много обращений.

«Поэтому решили, что работу общественного транспорта продлеваем до 22.00», – рассказал Развожаев.

Как пояснил губернатор, такая задача поставлена в первую очередь предприятию «Севэлектроавтотранс». Кроме того, глава города-героя поручил проработать этот вопрос с частными перевозчиками.

При этом Развожаев пояснил, что 22.00 – это не время окончания движения, а время последней посадки пассажиров.