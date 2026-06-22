В Ялте девушку судили за мошенничество на 21 млн рублей: ей дали условный срок

В Крыму девушка получила три года условно за мошенничество на 21 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте 20-летнюю жительницу Краснодарского края признали виновной в мошенничестве на 21 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Девушка стала участницей организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством, и стала курьером. В феврале сообщники позвонили 17-летней девочке. От нее потребовали задекларировать деньги, принадлежащие ее родителям. В противном случае подростку пригрозили привлечением к уголовной ответственности.

«Выполняя инструкции звонивших, несовершеннолетняя отдала подсудимой, хранившиеся по месту жительства семьи денежные средства в иностранной валюте эквивалентные 21 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Приезжая возместила ущерб. Суд признал жительницу Кубани виновной. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденной назначили испытательный срок на аналогичный период.