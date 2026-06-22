В Ялте пьяный приезжий до смерти избил знакомого: суд вынес приговор

В Крыму приезжий до смерти избил собутыльника и получил почти семь лет колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте приезжего признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина прибыл в Ялту из другого региона, чтобы устроиться на работу. Осенью он выпивал со знакомым. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Приезжий как минимум пять раз ударил знакомого кулаком по голове. Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Спустя неделю от полученных повреждений мужчина скончался в реанимации медицинского учреждения», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.